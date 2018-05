Discoteca piena e con lavoratori irregolari: scatta il sequestro

I carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), insieme ai vigili del fuoco, hanno fatto irruzione dentro una nota discoteca della movida salernitana.

Il blitz

Al termine dei controlli - riporta Salernosanità - hanno sequestrato l’intera attività poiché al suo intervento vi erano oltre 400 persone, mentre il locale era autorizzato a riceverne un numero inferiore. Una situazione, questa, che creava un serio pericolo per l’incomunità dei presenti in caso di incendio, terremoti,risse o altro. Non solo. Ma nel locale vi era anche una porta tagliafuoco che comunicava con l’interno del condominio violando le disposizioni vigenti.

Complessivamente sono stati individuati quindi lavoratori irregolari, di cui dieci in totale carenza assicurativa, per i quali sono state verbalizzate sanzioni per oltre 32mila euro. L’intero locale è stato posto sotto sequestro ed affidato in custodia giudiziale al legale responsabile, che, a sua volta, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.