Carciofi arrostiti, vendita abusiva: uomo fermato dai vigili sulla litoranea

Primo Maggio occasione di lauti guadagni per i venditori di carciofi arrostiti. Un uomo ad Eboli aveva deciso di "rifocillare" gli automobilisti incolonnati proponendo a buon mercato le prelibatezze della Piana del Sele. I vigili urbani, però, lo hanno bloccato e diffidato a proseguire la propria attività di vendita ambulante. Via la bancarella, dunque, via la brace. Alcune persone avevano anche contattato le forze dell'ordine perché insospettite dalla colonna di fumo che intravedevano in lontananza.