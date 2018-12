Card Luci d'Artista e chiarimenti: interrogazione di Roberto Celano

"Vogliamo conoscere l'esborso sostenuto dall'amministrazione comunale per l'iniziativa Card Luci d'Artista". La richiesta giunge da Roberto Celano, consigliere comunale (Forza Italia). "In occasione della manifestazione “Luci d’Artista” il Comune ha introdotto, come negli anni precedenti, la carta che avrebbe dovuto permettere ai possessori di godere di sconti in musei, ristoranti ed attività commerciali - scrive Celano - La può essere acquistata al prezzo di 5 euro".

La verifica e la richiesta

"Sembra - prosegue il consigliere comunale - che in tutto il centro cittadino abbiano aderito all’iniziativa promossa dal Comune solo due attività commerciali, un’attività artigianale, tre B&B e nessuna attività di ristorazione. Se fossero confermate le notizie, ci troveremmo di fronte ad un fallimento della costosa iniziativa promossa dall’Ente. Chiediamo, dunque, di sapere quale costo il Comune abbia sostenuto per realizzare e pubblicizzare l’iniziativa “Card Luci d’Artista 2018” e se risulti vero che pochissime attività commerciali ed artigianali abbiano deciso di aderire all’iniziativa. Infine chiediamo di sapere quante “Card Luci d’Artista 2018” risultino ad oggi acquistate e, dunque, quanto abbia incassato il Comune per l’iniziativa".