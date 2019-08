Caretta Caretta in Cilento: individuate le date delle schiuse, l'appello

Appello a tutti gli amanti degli animali e dell'ambiente: l'Enpa di Salerno, infatti, a seguito dei controlli dei relativi data logger da parte dei biologi del centro Dohrn, rende note le date approssimative delle schiuse delle tartarughine sul litorale cilentano.

L'appello

In particolare, ad Ascea le tartarughine dovrebbero nascere il 15 agosto, ad Eboli il 20. Due giorni prima saranno montate le strutture per il monitoraggio h24. "I nostri volontari saranno presenti per salvaguardare i siti e sensibilizzare i bagnanti sui problemi causati da plastica, ami e reti. - spiegano i volontari dell'Enpa - Si può partecipare attivamente alle turnazioni. É vietato fumare all'interno delle aree sensibili e, chi intende partecipare attivamente, dovrà munirsi di kit per vitto in materiale riutilizzabile".