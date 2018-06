Casal Velino, aggredisce moglie, figlia e padre con un coltello

Aggredisce tutta la famiglia, mandando padre, moglie e figlia in ospedale. E' accaduto la scorsa notte, intorno alle 3, a Casal Velino, nel cilentano. Protagonista della vicenda un uomo di 34 anni, originario del napoletano, che in preda ad una violenza incontrollata avrebbe aggredito i propri familiari. Tutte e tre le vittime sono finite in ospedale: la moglie e la figlia dell'uomo, poi il padre

La violenza

L’uomo, stando alle prime informazioni, avrebbe impugnato un coltello colpendo di striscio la figlia e provocato poi con dei pugni delle contusioni agli altri due. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118, che hanno richiesto per il 34enne un Tso (trattamento sanitario obbligatorio). I tre feriti sono stati trasportati presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. La ragazzina è stata medicata e dimessa, così come i due adulti. Le condizioni dei tre non sono gravi.