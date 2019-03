Castellabate, via libera alla riqualificazione di via Don Peppino Passarelli

È stato approvato dalla Giunta comunale di Castellabate, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento dei marciapiedi e di manutenzione della pubblica illuminazione all’ingresso della frazione San Marco.

I dettagli

Il progetto intende migliorare la mobilità e la sicurezza stradale di via Don Peppino Passarelli, riducendo le situazioni di pericolo e di congestione della rete stradale, in un’arteria molto trafficata soprattutto nel periodo di maggior afflusso turistico. L’importo necessario per i lavori è di circa 140 mila euro.

Il commento del sindaco: