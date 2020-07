Ufficio postale a Castellabate, rimodulazione orari: la precisazione dell'azienda

La rimodulazione degli orari di apertura dell’Ufficio Postale di Castellabate è dovuta all’attuazione delle misure utili a garantire la sicurezza di lavoratori e cittadini per permettere il mantenimento di tutti i servizi postali e finanziari previsti. Lo precisa Poste Italiane in una nota "L’Azienda - si legge - ha inoltre già avviato un dialogo con l’amministrazione comunale per individuare congiuntamente le migliori soluzioni possibili".

Gli uffici postali attivi

Castellabate, in via Roma 1, aperto a giorni alterni dalle 8.20 alle 13.45; Santa Maria di Castellabate, in via Salerno 8, aperto tutti i giorni dalle 8.20 alle 13.45, e dotato di wi-fi gratuito, di ATM postamat attivo h24, del gestore attese e del servizio di prenotazione on-line; San Marco, in via Carlo De Angelis 26, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.45, dotato diATM postamat attivo h24.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.