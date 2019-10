Spari e inseguimento: extracomunitario in fuga, carabiniere ferito

Spari e inseguimento questo pomeriggio a Cava de' Tirreni: extracomunitario in fuga, carabiniere ferito.

La ricostruzione

Tutto è cominciato dopo alcuni controlli alla stazione ferroviaria. Sono stati sparati colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio ma l'uomo non si è fermato. Dopo un primo tratto sui binari l’extracomunitario in fuga sarebbe addirittura arrivato ai bordi dell'autostrada. Il maresciallo dei carabinieri si sarebbe ferito nella precedente colluttazione, spinto violentemente dall’extracomunitario prima di scappare. Ricerche a tappeto anche con l'ausilio di un elicottero.

In aggiornamento