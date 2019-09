Due incendi appiccati a Cava de' Tirreni, aperta indagine della polizia

Due incendi colpiscono il comune di Cava de' Tirreni. Questa mattina il primo, in via Monticelli zona Santa Lucia, quando le fiamme sono state appiccate a sterpaglie e materiali dismessi. Sul posto è intervenuta la Protezione Civile comunale coordinata da Francesco Loffredo, che insieme ai vigili del fuoco che hanno usato autobotti da 8000 litri, hanno domato le fiamme. Presso il luogo dove sono divampate le fiamme sono intervenuti anche i carabinieri forestali e la polizia municipale. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15,30, invece, un nuovo incendio è stato segnalato presso l'area dei prefabbricati della Maddalena. A rilevarlo il servizio Civile Nazionale A.I.B. , con un nuovo intervento della protezione civile e vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. I due episodi sono ora oggetto di un'indagine della polizia di stato, che al momento non esclude nulla, neanche l'ipotesi del dolo.