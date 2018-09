Cava de’ Tirreni si conferma città d’arte: aperta la call per il “palio del Tirreno”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 25 ottobre 2018 si chiude la selezione per gli artisti (pittore, scultore, artista digitale, fotografo) che intendano partecipare al “Palio del Tirreno”, manifestazione frutto della sinergia creatasi tra Avalon Arte, associazione culturale di Salerno e Studio Byblos, prestigiosa casa editrice palermitana fondata e diretta dal critico d’arte Dino Marasà. Location dell’evento il MARTE Mediateca Arte Eventi di Cava de’ Tirreni. Il MARTE è una prestigiosa realtà culturale che organizza mostre d’arte e convegni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale. Essere invitati ad esporre al Marte (nelle sale Space 1.0 e Space 2.0) è un riconoscimento d’importanza culturale per l’artista. Nello specifico le opere selezionate saranno video-esposte al pubblico Sabato 19 Gennaio 2019 presso il Marte. L’opera selezionata concorrerà al Palio del Tirreno e potrà vincere se classificata al: 1° posto - Euro 3.000 in pubblicazioni con Studio Byblos 2° posto - Euro 2.000 in pubblicazioni con Studio Byblos 3° posto - Euro 1.000 in pubblicazioni con Studio Byblos La sera del 19 Gennaio 2019 le tre opere classificate saranno anche esposte fisicamente e non solo video-esposte ; ai primi tre classificati sarà consegnata in sala una “targa ricordo” del Palio del Tirreno e una pagina omaggio sul sito web dell’associazione Avalon Art.e Entro il 25 ottobre occorre inviare cinque foto delle opere con buona risoluzione all’ indirizzo e-mail: paliodeltirreno@gmail.com. È possibile richiedere il regolamento alla mail: paliodeltirreno@gmail.com Agli artisti che aderiranno e saranno selezionati per il Palio del Tirreno entro e non oltre il 30 settembre 2018 sarà dato in omaggio una pagina del valore di Euro 45 sull’annuario digitale Art World 2018, ossia sarà pubblicata l’opera selezionata nella sezione dedicata al Palio. In ogni caso a tutti i partecipanti, in omaggio: una copia del catalogo della manifestazione - 5 stampe complessive (formato A3 su cartoncino Fedrigoni) delle opere inviate per la selezione - n°1 attestato di partecipazione con riportato il pensiero critico sull’opera selezionata. Sarà riservata, inoltre, una pagina all’interno del catalogo editoriale (con opera, recapiti, pensiero critico in italiano e in inglese a cura di Dino Marasà) dotato di codice ISBN, edito da Studio Byblos, casa editrice accreditata ogni anno presso la Fiera del Libro di Francoforte, l’evento editoriale di visibilità e portata mondiali. Il 19 gennaio la manifestazione sarà arricchita dalla cerimonia di attribuzione del Premio Nolava, prestigioso riconoscimento organizzato dall’associazione culturale Avalon Arte, assegnato ogni anno a eminenti personalità culturali. Nolava è stata assegnata tra gli altri alla giornalista Lucia Annunziata e allo scrittore Maurizio De Giovanni. Ad assegnare i premi sarà il comitato critico composto da cinque membri: Dina Scalera (presidente Avalon Arte associazione culturale), Dino Marasà (critico d’arte), Magrina Di Mauro (avvocato, giornalista), Stefania Siano (dott.ssa in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, blogger e scrittrice). Per info: AVALON ARTE Via Francesco Crispi, 71, 84126 Salerno - Mob: 333 280 9615 www.avalonarte.com STUDIO BYBLOS Via Montepellegrino, 163 - 90142 Palermo - Tel: 0916619223 Mob: 333 7878888 studiobyblos@gmail.com www.studiobyblos.com https://issuu.com/studiobyblos