Cava de' Tirreni, successo di folla alla "Notte Bianca" con il concerto di Ron

Grande successo e partecipazione di persone, nonostante il forte freddo, ieri sera a Cava de' Tirreni, in occasione della "Notte Bianca". Il grande ospite della serata, il cantante Ron, che ha riempito Piazza Duomo, già qualche ora prima della sua esibizione, prevista per le 22.30. Nel pomeriggio, alle 19.00, l'artista aveva incontrato diversi ragazzi in un apposito incontro. Poi il concerto, con un piccolo tributo anche a Lucio Dalla. Nella stessa serata, animazione per bambini e artisti in concerto all'incrocio con Viale Garibaldi. A seguire, poi, Geolier, esponente della scena rap napoletana e gli "Skizzikea". Molte le persone accorse per vivere l'esibizione del cantante, così come molti giovani, nonostante le temperature, hanno riempito il corso principale di Cava de' Tirreni, approfittando di musica e attività commerciali aperte al pubblico.

Le foto della serata di Antonio Capuano



Gallery