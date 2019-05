Ladri in azione a Cava de' Tirreni: maxi furto in un'edicola

Ladri in azione a Cava de’ Tirreni, dove, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno messo a segno un nuovo colpo.

Il furto

Questa volta, nel mirino, è finita l’edicola situata in via Aniello Salsano. Dopo aver divelto la saracinesca si sono introdotti nell’attività per rubare circa 10 mila euro di “gratta e vinci”, altre 100 in altro materiale in vendita e il contenuto della casa. Su quanto accaduto indaga la Polizia che, dopo aver ascoltato la testimonianza del titolare, ha avviato le indagini del caso.