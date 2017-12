Cava a lutto, si è spento il grande allenatore Rino Santin

Cava a lutto: si è spento questa mattina Pietro (noto come Rino ndr) Santin, allenatore di Cavese e Napoli che aveva scritto alcune delle pagine più belle del calcio del nostro territorio.

Il ricordo

Santin, da calciatore, aveva indossato anche la maglia della Salernitana e in A aveva giocato con la Spal, concludendo la sua carriera in panchina nel 2006, con il Latina, dopo aver guidato anche il Napoli. Dolore per la sua scomparsa.