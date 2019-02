Infiltrazioni d'acqua, muffa e crolli nelle aule: l'ira degli studenti del "Filangieri" di Cava

Esplode la protesta degli studenti dell’istituto “Gaetano Filangieri” di Cava de’ Tirreni, che hanno organizzato un sit-in davanti alla sede centrale per chiedere la messa in sicurezza dell’edificio dopo che, venerdì scorso, lo hanno trovato nuovamente in condizioni fatiscenti con infiltrazioni e cedimenti del soffitto causati dalle forti piogge.

La protesta

Centocinquanta ragazzi hanno deciso di farsi sentire con un presidio. “Le due sedi – scrivono gli studenti in una nota - hanno trovato una situazione di repressione da parte della preside e dell’amministrazione scolastica rifiutando l’intervento dei vigili del fuoco nonostante le condizioni dell’istituto con classi allagate, pareti con infiltrazioni d’acqua impressionanti e muri stracolmi di muffa e le notevoli sollecitazione da noi studenti”.

