Muli e cavalli utilizzati per portare calcinacci: denuncia al sindaco di Vietri sul Mare

"Egregio Sindaco, risiedo in Emilia Romagna, mi trovo in vacanza a Vietri sul Mare e trascorro un periodo di relax con parenti ed amici. Purtroppo questa mattina, giovedì 22 agosto, ho assistito a scene che nel 2019 in un paese civilizzato come è l'Italia ma soprattutto Vietri sul Mare, non dovrebbero esserci". Comincia così la lettera che un uomo ha indirizzato al primo cittadino di Vietri sul Mare. Ha allegato anche fotografie per denunciare l'utilizzo di muli e cavalli per trasportare calcinacci e pesanti mattoni, durante i lavori di risttrutturazione di una scuola.

La segnalazione

"Non parlo di traffico, parcheggi, rifiuti abbandonati che è il male comune, ma dello sfruttamento animale che nel 2019 non dovrebbe più esserci. Questo accade a Benincasa, piccola frazione del vostro comune, dove per ristrutturare un edificio pubblico, una scuola, vengono adoperati muli e cavalli, per il trasporto dei calcinacci e dei foratoni, materiale edile. Sinceramente sia io che mia moglie ma soprattutto i miei figli di 17 e 13 anni, siamo rimasti basiti quando abbiamo assistito a queste scene. Resto a sua completa disposizione e attendo una sua risposta in merito".