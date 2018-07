Evade i domiciliari per andare al bar: arrestato 53enne a Celle di Bulgheria

Un 53enne, originario di Poderia (Celle di Bulgheria) è stato arrestato dai carabinieri di Torre Orsaia.

Il caso

L’uomo, infatti, è evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto a seguito di una denuncia per stalking. Gli era stato imposto dall’Autorità Giudiziaria l’obbligo di rientro nella sua abitazione ogni giorno entro le ore 17. Soltanto che ieri i militari dell’Arma si sono resi conto che non era tornato all’orario prestabilito. E, infatti, qualche ora dopo, lo hanno sorpreso in un bar a Celle di Bulgheria. Il 53enne è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.