Colto da malore in garage, muore il maresciallo Pasquale Caputo

Dolore a Poderia, piccola frazione di Celle di Bulgheria, dov’è deceduto il maresciallo maggiore dei carabinieri Pasquale Caputo, in servizio presso l’Aliquota Radiomobile di Vallo della Lucania. L’uomo, che aveva 49 anni, è stato trovato morto dalla moglie nel garage dove si era recato per prendere il tagliaerba da usare nel giardino.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso per cause naturali. Sotto choc familiari e amici. Centinaia i messaggi di cordoglio che, in queste ore, vengono pubblicati sulla pagina Facebook del carabiniere volato in cielo troppo presto.