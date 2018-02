Cena romantica di San Valentino

❤️ SAN VALENTINO 2018 ❤️



“Tutto l’universo obbedisce all’amore…

Amate, amate, tutto il resto è niente”

Scriveva Jean de La Fontaine.



Per questo noi de’ L’Araba Fenice Hotel & Resort abbiamo pensato di dedicarvi in occasione di San Valentino, nei giorni mercoledì 14 e sabato 17 febbraio 2018, una cena romantica a lume di candela a scelta tra Menù Mare e Menù Terra nel nostro raffinato ristorante con musica dal vivo.



Per ogni piatto un’espressione d’amore..

Un modo speciale per esprimere l’#amoreintuttelelinguedelmondo 🌎



Cena 🍽️ di San Valentino 👩‍❤️‍👨 con Musica dal vivo 🎶 :

45,00 Euro per persona



MENU TERRA



Entreè dello Chef #KoiNoYokan

L’Uovo 65° con Crema di Tapinambur, Polvere di Scarola e Tartufo Nero



Antipasto #Kilig

Il Filetto di Maialino avvolto in Crosta di Nocciole e Caffè, con la delicata Riduzione di Genovese



Primo #Flechazo

I Panzerotti dal Cuore caldo di Mozzarella amalgamati al doppio Pomodoro ed abbracciati con Lardo di Faicchio e Anacardi



Secondo #YaAburnee

Il Guanciale di Vitello cotto a bassa Temperatura su letto Patate e Carciofi di Paestum



Dessert #Viraha

Il Battito d'Amore con Ganache al Cioccolato bianco con Mascarpone e Glassa ai Frutti Rossi e della Passione



MENU MARE



Entreè dello Chef #Firgun

L’Uovo 65° con Crema di Topinambur, Polvere di Scarola e Tartufo Nero



Antipasto #Forelsket

Il Duetto di Mare in Crosta di Cozze



Primo #Manabamate

I Ravioli mediterranei di Cupido con Vongole veraci, Cacio, Pepe e Pesto di Zucchine



Secondo #Naz

Il Filetto di Orata al croccante di Cereali con Essenza di Limone accompagnato dalla Vellutata di Piselli e Funghi



Dessert #Yuanfen

Il Battito d'Amore con Ganache al Cioccolato bianco con Mascarpone e Glassa ai Frutti Rossi e della Passione



*I menù si intendono con bibite incluse e vini esclusi



1️⃣️ CENA DI SAN VALENTINO

Cena del 14/02 o 17/02 con menù di 5 portate a scelta

(Terra o Mare)

Bibite incluse e Vini Esclusi

45,00 Euro per persona



2️⃣ ️CENA CON PERNOTTAMENTO**:

Cena del 14/02 o 17/02 con 1 pernottamento:

80,00 Euro per persona



3️⃣ ️CENA CON 2 PERNOTTAMENTI**:

Cena del 14/02 o 17/02 con 2 pernottamenti:

110,00 Euro per persona



4️⃣ ️DAY USE E CENA**:

Cena del 14/02 o 17/02 con Camera in Day Use

utilizzabile dalle ore 17,00 alle ore 24,00:

75,00 Euro per persona



♥️ OMAGGIO INNAMORATI:

“Per ogni coppia un romantico cadeau per ricordare il vostro San Valentino”



▶️ SERVIZI INCLUSI:

- Late Check-Out entro le ore 14.00

- Benvenuto d’Amore in camera



🛫 METTI LE ALI AL TUO AMORE

Vivi l’evento di San Valentino e prova a vincere durante la serata con l’estrazione di un Week-End romantico per 2 persone!

...scommettiamo che la tua metà dirà di sì?



🎲 RENDI SOCIAL IL TUO AMORE (COMING SOON!!)

Presto il nuovo Photo-Contest su FB e INSTAGRAM !

Partecipa e scopri come vincere la cena per la tua dolce metà



📸 Pubblica le tue foto di San Valentino con l’hashtag #larabafenicehotel quelle più belle saranno pubblicate sul nostro profilo FB/Instagram



**Supplemento Junior Suite: 20,00 Euro per persona

**Supplemento Suite: 30,00 Euro per persona



👉 SCOPRI TUTTI I DETTAGLI:

http://www.arabafenicespa.com/sanvalentino2018/



Per INFO & PRENOTAZIONI

Via Falagato, 39

Altavilla Silentina (SA)

Tel. 08281992328

Whatsapp/Telegram: 393 819 10 40

reception@arabafenicespa.com

www.arabafenicespa.com