Ferragosto solidale, cena per i senzatetto a San Demetrio: l'appello

La solidarietà e la generosità non vanno mai in vacanza. Lo dimostra il bel gesto rivolto alle persone in difficoltà reso noto dal presidente di Venite Libenter, Rossano Braca: "Abbiamo ricevuto dalla pasticceria Bella Napoli e dai volontari di Santa Croce una torta bellissima per i nostri amici senza fissa dimora".

L'appello

E, grazie ai volontari capitanati da Braca, il Ferragosto sarà speciale anche per chi non ha un tetto sulla testa: "Mercoledì 15 agosto faremo una cena straordinaria nella sala della parrocchia San Demetrio. - annuncia il presidente dell'associazione - I volontari si stanno faticosamente organizzando per garantire primo, secondo, contorno ma mancano i dolci. C'è qualcuno (molto bravo) che vuole essere pasticcere per una sera e preparare una crostata, una torta, un babà da distribuire?", ha concluso, lanciando un appello a tutti coloro che intendono regalare un sorriso ai più bisognosi.