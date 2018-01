Centro di accoglienza a Ogliara, i residenti incontrano il sindaco: "Zona non adatta"

Incontro, stamattina, a Palazzo di Città, tra il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, insieme agli assessori Mimmo De Maio e Nino Savastano e ai consiglieri Rocco Galdi e Nico Mazzeo, e una delegazione di cittadini del parco sito in via Antonio Galdi, a Ogliara. I residenti hanno espresso al sindaco le molteplici perplessità circa una eventuale ipotesi di localizzare all’interno del parco privato un centro per minori stranieri non accompagnati.

Le perplessità

I dubbi della delegazione composta dagli avvocati Bruno Simonis e Vincenzo Pugliese, da Antonio Galdi e dall’ingegner Armando Zambrano, in particolare, "nascono dal fatto che il luogo è inadeguato in quanto mancano le condizioni sociali per una giusta e positiva integrazione di questi minori in quanto il centro sorgerebbe in un contesto urbanistico monofamiliare. Non vi sono, quindi, i requisiti minimi previsti dalla stessa normativa", come si legge sulla nota.

La mancanza di servizi

Segnalata, inoltre, l’assoluta mancanza di ogni servizio pubblico (es. fognature, illuminazione), dal momento che tali servizi sono privati. L’area, inoltre, sorge ad oltre un km dalla strada pubblica e risulterebbe difficile persino raggiungere la fermata per i mezzi pubblici. Dunque, secondo i cittadini, "la zona è totalmente scollegata dal centro urbano e da ogni attività utile per favorire l’integrazione sociale". L’amministrazione comunale ha prontamente recepito le istanze dei cittadini e ha avviato tutti gli approfondimenti necessari per risolvere la situazione.