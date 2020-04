Torna a Ceraso per il funerale della madre: multato, parla il sindaco

Rientra dal Nord Italia e finisce nei guai. E’ quanto accaduto ad un uomo che, nella giornata di ieri, è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale nel comune di Ceraso mentre si stava recando al funerale della madre (limitato, ovviamente, alla sola benedizione del feretro).

Il caso

Le nuove normative contro la diffusione del Coronavirus non consentono tale possibilità, come è noto. E, per questo, ora dovrà pagare una sanzione amministrativa. Sono in corso indagini per accertare l’eventuale presenza di altre persone che avrebbero accompagnato il feretro presso il Camposanto.

Parla il sindaco Gennaro Maione

Senza alcuna preventiva comunicazione, il concittadino è arrivato a Ceraso ed è stato prontamente sanzionato dai Vigili che hanno proceduto anche ad effettuare le dovute comunicazioni