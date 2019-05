La "Certosa di Padula" cambia volto: partono i lavori di restyling

Vale oltre 5,8 milioni di euro la procedura di gara pubblicata da Invitalia per l’affidamento dei lavori di restauro e di fruizione innovativa della Certosa di San Lorenzo. Invitalia opera come Centrale di Committenza per il Ministero per i beni e le attività culturali – Polo Museale della Campania. Gli interessati possono presentare le offerte entro il 14 giugno 2019.

Il restyling

I lavori di restauro, finanziati dal Pon “Cultura e Sviluppo” Fesr 2014/2020, prevedono: il rifacimento delle coperture, il consolidamento del cornicione del Chiostro Grande che ne permetterà la fruizione, il restauro dello scalone monumentale, delle cantine e della chiesa principale; l’adeguamento degli impianti, il recupero del Parco monumentale della Certosa (muro di cinta, patrimonio botanico e cappella della Maddalena). Sono previsti anche interventi per abbattere le barriere architettoniche e per potenziare i servizi all’interno dell’istituto monumentale. La cosiddetta passeggiata coperta sarà rifunzionalizzata; saranno messi a punto percorsi multimediali e dispositivi virtuali a supporto della visita; sarà realizzato un sito web destinato alla fruizione e alla valorizzazione della Certosa di San Lorenzo, oltre a interventi di realtà aumentata. Infine vi sarà il restauro del patrimonio librario, dei mobili e degli arredi conservati all’interno della Certosa.

Le caratteristiche