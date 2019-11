Smottamento a Cetara: disposta la chiusura del tratto stradale, la mappa dei disagi

Risultano necessari i lavori di bonifica e messa in sicurezza del costone roccioso di Cetara, dal quale nella tarda mattinata di ieri si sono staccati alberi e pietre. Così, il sindaco di Cetara, Roberto Della Monica, d'accordo con l'Anas, ha disposto la chiusura della Statale Amalfitana al km 40, dal 3 al 6 dicembre e dal 10 al 13 aprile.

I dettagli

Le fasce orarie in cui il tratto sarà interdetto al traffico saranno, per entrambi i periodi, dalle 8:30 alle 12 e dalle 13 alle 17. Come riporta Il Vescovado, sarà la ditta Hundaray di Rofrano ad effettuare la potatura della vegetazione e a provvedere alla messa in sicurezza.