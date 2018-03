Giovedì Santo, tante chiese chiuse a Salerno: l'ira dei cittadini

"Una decisione incomprensibile, un affronto ai fedeli, ancora un'offesa alla storia di Salerno": questa l'amara riflessione della pagina Facebook "Solo per chi ama Salerno" che ha ricevuto molte condivisioni da parte dei cittadini, sul web. Motivo dell'indignazione, la chiusura di diverse chiese storiche nella sera del giovedì Santo, giorno comunemente definito "dei Sepolcri", in cui i fedeli sono soliti raccogliersi in preghiera dinanzi all'Ultima Cena di Gesù, allestita sugli altari. Molte delle chiese storiche, tuttavia, ieri sono rimaste chiuse, impedendo ai cittadini di vivere, come da tradizione, la ricorrenza. Dito puntato, quindi, contro la Curia che ha disposto il provvedimento.

Il ricordo di don Antonio Pizzuti

In tanti, in particolare, rimpiangono, tra gli altri, il suggestivo allestimento della chiesa di Santa Lucia, puntualmente realizzato con amore, anni fa, dal compianto parroco don Antonio Pizzuti: "Vedere chiusa, nel giorno del Giovedì Santo, la storica chiesa di Santa Lucia che si distingueva per lo splendido allestimento dell'Ultima Cena curato dall'indelebile don Antonio, fa davvero male al cuore", ci ha scritto una lettrice.

L'ira di "Solo per chi ama Salerno"