San Mango Piemonte, chiusa la strada provinciale 105

Fondamentali, i lavori di ripristino e messa in sicurezza della SP 105 a San Mango Piemonte. “Abbiamo dovuto disporre la chiusura totale – ha annunciato il presidente della Provincia, Michele Strianese - al transito pedonale e veicolare al Km 0+850 della SP 105 nel comune di San Mango Piemonte, dal 2 marzo al 20 marzo".

La frana

La strada era stata interessata da una frana e, per esigenze di cantiere, ora è necessario chiuderla totalmente per consentire i lavori di ripristino della carreggiata in massima sicurezza.

Parla il presidente Strianese