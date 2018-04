Cicerale, scritta choc: "Salvini, Di Maio fate la fine di Moro”

Una scritta contro il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio è apparsa su un muro del comune di Cicerale.

Il caso

Qualcuno, molto probabilmente di notte, ha utilizzato una bomboletta per scrivere: "Salvini, Di Maio fate la fine di Moro”. A segnalarlo sono i referenti locali del partito leghista Domenico Tesoniero e Simone Gioia al coordinatore del Cilento Giovanni Basile, che elogia prima i due dirigenti “state lavorando bene” e poi accusa: “Un altro pò e spazziamo via questi piccoli tifosi dei brigatisti rossi. Doppiopesismo italiano: si parla tanto di neofascismo, quando in Italia abbiamo i comunisti nelle istituzioni”. Altrettanto duro il segretario provinciale Mariano Falcone: “Le zecche rosse minacciano. Piccoli figli di papà viziati e senza palle”.