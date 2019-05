Cielo e mare "si baciano" prima della tempesta: le suggestive foto in Costiera

Cieli suggestivi, colori cupi e immagini da olio su tela: per osservarli, non occorre recarsi presso una galleria artistica, ma è sufficiente ammirare le nuvole sul mare, in Costiera, durante l'arrivo del maltempo.

Le immagini

Uno scenario cinematografico, in particolare, quello dell'altro giorno, a Positano, in cui il cielo, sfiorando le onde, ha avvolto in un alone di mistero la costa. Ad immortalare il cielo prima della tempesta, ancora una volta, Fabio Fusco che con le sue foto ha emozionato innumerevoli utenti sui social, rendendo i suoi scatti virali. Tanta curiosità.

Gallery