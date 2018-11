Riapre la Cilentana tra Vallo della Lucania e Pattano: finiti i lavori

La Strada Provinciale 430 (Cilentana) riaprirà nella giornata di domani (venerdì 9 novembre). I lavori di messa in sicurezza, avviati dalla Provincia di Salerno, su alcuni tratti del territorio comunale di Vallo della Lucania (compresa la località Pattano), per un importo dei lavori di 98.962,56 euro, sono stati completati definitivamente. Insomma, una buona notizia per gli automobilisti della zona.

Il commento

Soddisfatto il nuovo presidente dell’Ente Michele Strianese: “Sono soddisfatto i lavori sulla messa in sicurezza delle nostre strade proseguono spediti. E questa della SP 430 è un’altra opera sbloccata dopo anni. Ottimo lavoro del Settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ingegnere Ernesto Scaramella, il direttore dei lavori è il geometra Roberto Lettieri, l’Impresa esecutrice Carbone Costruzioni di Alfano".