Studenti gettano il libro di testo dalla finestra: il prof si trasferisce in segreteria

Dopo l’insegnante presa in giro dai suoi studenti a Salerno, spunta un altro caso di intemperanze e sfregi in una classe. Un docente, alla fine dello scorso anno scolastico, è stato deriso dai suoi alunni in un istituto superiore del Cilento. Nel corso di una lezione - riporta Il Mattino - fu costretto a fare i conti con il comportamento irrispettoso dei suoi studenti che arrivarono a lanciare il libro di testo fuori dalla finestra della classe. Fu la goccia che fece traboccare il vaso.

Il trasferimento

Di qui la richiesta del professore di essere spostato in segreteria. Una rottura col passato per la troppa delusione. La vicenda, che ha scosso e non poco la comunità scolastica cilentana, filtra da ambienti dell’amministrazione scolastica provinciale.