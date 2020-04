Fisciano, aperta solo ristorazione per la consegna a domicilio: nota del sindaco

Il 1° maggio è alle porte e dopo l'ordinanza regionale, che ha disciplinato e ulteriormente chiarito le disposizioni per la consegna a domicilio, molti sindaci hanno ricordato alle proprie comunità che cosa accadrà domani. Lo ha fatto anche il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa. Nell'ordinanza si fa riferimento anche all'apertura del cimitero.

La nota

"Si comunica che per la giornata del 1 maggio 2020 è vigente l'Ordinanza Regionale nr. 37 del 22 Aprile 2020 che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, le edicole ed i distributori di carburanti e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all'esterno delle rivendite potranno restare in funzione. Si ricorda, inoltre, che le attività di ristorazione (fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie), possono restare aperte con le sole modalità stabilite dall'ordinanza precedente, quindi per l'attività di consegna a domicilio. Informo, inoltre, che dal 4 maggio abbiamo predisposto l'apertura dei cimiteri comunali, sempre nel rispetto delle vigenti normative predisposte per il contenimento dell'emergenza sanitaria, per cui gli accessi saranno contingentati. Chiedo la massima collaborazione e il consueto senso di responsabilità che deve contraddistinguerci in questi momenti di emergenza".