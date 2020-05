Raid sacrilego al cimitero di Sarno: si cerca l'uomo che dorme nelle tombe

Nuovo raid sacrilego all’interno del cimitero di Sarno dove numerose tombe sono state danneggiate. La scoperta è stata fatta, ieri mattina, dai familiari delle vittime della frana del 5 maggio 1998 quando hanno trovato le serrature delle cappelle forzate, i vasi dei fiori trafugati e le cornici delle foto distrutte dei loro defunti.

Le indagini

Sembra che l’autore sia sempre lo stesso. Un uomo di nazionalità straniera che dormirebbe all’interno del camposanto e che già alcune settimane fa venne denunciato dalle forze dell’ordine. Quest’ultimo, per alcuni giorni, avrebbe trasformato una tomba nel suo letto spostando il grosso marmo a chiusura del sepolcro. Sono in corso le indagini per riuscire a rintracciarlo.