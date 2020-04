Una ghirlanda per i defunti: sindaco e sacerdoti in visita al cimitero

"Insieme ai parroci, porterò una ghirlanda a tutti i nostri cari defunti in uno dei giorni che precederanno la Santa Pasqua". Lo annuncia il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese.

Gli interventi

Da oggi, lunedì 6 aprile, il cimitero locale è stato preso in consegna da alcuni operai per interventi di sistemazione. E' chiuso da alcune settimane per l'emergenza coronavirus, "ma per Pasqua - spiega il primo cittadino di San Valentino Torio - faremo una bella pulizia e lo renderemo ordinato come sempre. Purtoppo non sarà ancora accessibile ma lo rendiamo degno dei nostri defunti che riposano in questo luogo santo".