Commercio abusivo a Natale, Giudice: "Occorrono maggiori controlli"

"Bisogna tutelare il commercio, soprattutto in periodi come questo". L'appello arriva dal segretario della Cisal Terziario, Giovanni Giudice, che invita a tenere alta l’attenzione durante questi giorni di festa, indubbiamente tra i più fruttuosi per un settore in sofferenza come quello del commercio, alla luce del proliferare di parallele attività illecite che rischiano di danneggiare l’economia locale.

L'auspicio

Il sindacalista salernitana avverte: "Il periodo delle festività natalizie, che precede immediatamente quello dell’avvio della stagione dei saldi - spiega Giudice - è indubbiamente uno dei momenti cruciali dell’anno per i commercianti. Lo è, però, anche per attività abusive che trovano terreno fertile, soprattutto alla luce del notevole afflusso di persone nei comuni della nostra provincia". Secondo il numero uno della Cisal Terziario, dunque, "sarebbe opportuno procedere a controlli più specifici, al fine di tutelare chi onestamente prova, con il proprio lavoro, a risalire la china".