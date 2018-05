Commissione Viabilità, il ponte di Via Mobilio resta aperto

Come era facile immaginare, questa mattina, a larghissima maggioranza (un solo voto favorevole alla chiusura), la Commissione Mobilità del Comune di Salerno, che su proposta del presidente Mimmo Ventura era stata convocata per discutere dell’eventuale chiusura al transito veicolare del Ponte di Via Mobilio, ha bocciato l’ipotesi di un ennesimo modello di viabilità per una delle zone più trafficate dell’intera città.

Il summit

Dalla parte della maggioranza della Commissione anche l’assessore alla mobilità Mimmo De Maio che ha lasciato comprendere che ogni eventuale modifica dovrà essere supportata da una adeguata valutazione tecnica e non solo da esigenze momentanee o, addirittura, di carattere politico. Per il Ponte di Via Mobilio, dunque, divenuto materia di contesa politica, passa la linea dei mesi scorsi, quella sostenuta dall’assessore De Maio e dai consiglieri comunali Mazzotti e Galdi.