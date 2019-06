Il Comune di Agropoli diventa più social: ecco il profilo su Instagram

Il Comune di Agropoli diventa più social. E’ attivo, infatti, da qualche ora, il profilo istituzionale Instagram “Città di Agropoli” raggiungibile attraverso il seguente link: https://www.instagram.com/p/ByPrGhshbRJ/?igshid=18ygu4mvjuzrj.

Le informazioni

Oltre alla pagina Facebook, quindi, da oggi c’è un’altra vetrina on line dell’Ente, che sarà utilizzata quale spazio strategico di marketing non convenzionale, la cui efficacia è rappresentata dalla comunicazione visiva e nella visual storytelling. La capacità di coinvolgimento delle immagini e di video brevi, verrà utilizzata per far conoscere, ancora di più, le bellezze e le peculiarità della città, i suoi angoli più suggestivi, gli eventi che di volta in volta vengono svolti, per veicolare un messaggio di positività agli interlocutori. Sarà anche un mezzo di servizio, per trasferire messaggi relativi a questioni di interesse pubblico.

Il commento del sindaco Adamo Coppola: