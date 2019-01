Lutto a Campagna, morto il consigliere comunale Bruno Filella

Lutto a Campagna per la scomparsa del consigliere comunale delegato ai servizi sociali Bruno Filella.

Il dolore

Ieri mattina l’anziano, di 79 anni, stava rientrando da Eboli, dove aveva partecipato ad una riunione del Piano di Zona, per andare a prendere i nipotini all’uscita di scuola. Ma, mentre si trovava in auto, è stato stroncato da un malore, forse un arresto cardiaco fulminante. La notizia della sua morte ha provocando un profondo dolore non solo tra i familiari, ma anche in tutto il paese, dov’è conosciuto e amato. Messaggi di cordoglio sono giunti dal sindaco Roberto Monaco e da tutta la comunità.