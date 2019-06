Choc a Cava, dirigente comunale aggredito da ex dipendente

Momenti di tensione, questa mattina, a Cava de’ Tirreni, dove il dirigente comunale Francesco Sorrentino è stato aggredito a Palazzo di Città.

La ricostruzione

Sorrentino stava partecipando ad una riunione quando, improvvisamente, ha fatto irruzione nella stanza un ex dipendente comunale - sfrattato dal suo appartamento e in pensione - che, in pochissimi secondi, ha prima inveito contro di lui e poi lo ha aggredito fisicamente. Soltanto l’intervento di un impiegato ha impedito che la situazione degenerasse.

I soccorsi

Sul posto è accorso tutto il personale del piano e anche il sindaco Vincenzo Servalli insieme a vigili urbani e carabinieri. Sorrentino è stato trasportato in ambulanza presso il locale pronto soccorso per essere medicato. Le sue condizioni di salute non sono gravi. L’aggressore, invece, è scappato ed ora le forze dell’ordine sono sulle sue tracce.