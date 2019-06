Comune di Nocera Inferiore, sorpreso a copiare durante l'esame: espulso dipendente

E’ finito nei guai un dipendente comunale di Nocera Inferiore che sarebbe stato sorpreso a copiare durante una delle prove d’esame per passare di livello nella scala dei funzionari dell’Ente.

Il caso

I commissari, al termine dei controlli, pare - riporta La Città - che abbiano deciso di adottare la linea dura. E cioè di escludere il candidato “furbetto” dalla prova d’esame. La notizia è circolata velocemente tra gli uffici di Palazzo di Città ma, al momento, nessuno ha voluto commentare l’accaduto. L’amministrazione comunale è al lavoro per coprire alcune caselle importanti nell’organigramma del municipio. Intanto c'è grande preoccupazione, come anche in altri Comuni della provincia, per l’applicazione della Quota 100 che rischia di ridurre ancora di più il personale che, nel corso degli anni, è già diminuito di diverse unità.