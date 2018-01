Scuola, dal Comune di Salerno una borsa di studio per giovani d’eccellenza

Ultima chiamata per gli studenti delle scuole secondarie di II grado, desiderosi di conoscere la quotidianità familiare, gli usi e le tradizioni, il tempo libero e la scuola dei loro coetanei russi o belga, con cui trascorrere 3 mesi di vita e di studio a contatto con una cultura diversa, grazie all’Associazione Intercultura e al Comune di Salerno, che per la prima volta quest’anno, ha deciso di devolvere un contributo del valore di 7mila euro per una borsa di studio per studenti nati tra il 1° agosto 2000 e il 31 dicembre 2002 per volare alla volta del Belgio Fiammingo o tra il 1° marzo 2001 e il 31 luglio 2003 per la Russia, residenti nel Comune di Salerno. (il bando è disponibile a questo link: www.intercultura.it/borse-di-studio-sponsorizzate/comune-di-salerno/)

L'iniziativa

Una collaborazione portata avanti negli anni tra i volontari di Intercultura di Salerno e l'assessore alle politiche giovanili e innovazione Mariarita Giordano, che ha poi portato allo stanziamento di fondi per una Borsa di studio per i giovani studenti meritevoli del territorio, con l’intento di investire sul loro futuro personale e professionale: “Ho accolto con entusiasmo - dichiara Giordano - la proposta dei responsabili di Intercultura Salerno di mettere a disposizione una Borsa di Studio per un giovane studente salernitano. Aprirsi a nuove culture ed esperienze fa davvero la differenza tra essere cittadini ed essere cittadini del mondo. Un' opportunità ed un investimento formativo che avviene in una fascia d'età che darà l'impronta agli uomini ed alle donne di domani”. Un viaggio quindi che darà al vincitore la possibilità di partire alla scoperta di un nuovo mondo, di essere accolto da una famiglia del Paese in cui si recherà e di frequentare una scuola locale.

I programmi trimestrali rientrano nel progetto “Trimestre di Cittadinanza Europea” coordinato dall’EFIL (European Federation of Intercultural Learning) federazione delle principali organizzazioni AFS europee e mediterranee di cui fa parte Intercultura. Negli ultimi giorni del trimestre, infatti, è previsto che i 200 ragazzi che partecipano a questo programma in circa 20 Stati europei si ritrovino nella “Capitale d’Europa”, Bruxelles, dove visitano il Parlamento Europeo e i principali luoghi d’interesse, prendendo parte ad attività in lingua inglese e riflettendo insieme sull’esperienza vissuta, sull’apprendimento interculturale e sulla Cittadinanza Europea.

Per chi volesse cogliere al volo questa opportunità, basterà iscriversi al concorso di Intercultura entro il 20 gennaio 2018, sul sito www.intercultura.it. Maggiori informazioni saranno date anche nel corso della conferenza stampa prevista per giovedì 11 gennaio, alle ore 11, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, alla presenza del sindaco di Salerno, l’assessore alle politiche giovanili e innovazione e i volontari di Intercultura.