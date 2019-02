Comune di Salerno, chiusura degli uffici del settore Tributi

Disagi in vista per i salernitani. Nella giornata di domani (martedì 19 febbraio), gli Uffici del Settore Tributi del Comune di Salerno saranno chiusi al pubblico per esigenze di formazione del personale. Per andare incontro alle richieste degli utenti, gli Uffici rimarranno aperti mercoledì 20 febbraio dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 17.