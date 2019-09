Roberto De Luca pronto al rientro in Giunta: "Non rinunciamo alla sua intelligenza"

Roberto De Luca, chiusa la parentesi giudiziaria che lo porto’ alle dimissioni dall’incarico di assessore al bilancio, già nella prossima settimana potrebbe tornare a fare parte della squadra del sindaco Vincenzo Napoli.

L'assist

Lo lascia intendere lo stesso De Luca Jr nel video pubblicato nei giorni scorsi su Facebook: per lui ci potrebbe essere anche la delega al turismo ma non è escluso che il primo cittadino possa attribuirgli anche qualche funzione più importante sotto il profilo politico. “La città di Salerno e la politica amministrativa – ha dichiarato il sindaco – non possono assolutamente rinunciare ad una intelligenza intuitiva e fine come quella di Roberto De Luca”. E poi, all’orizzonte, ci sono anche le elezioni regionali per le quali De Luca potrebbe avere, come già anticipato, un ruolo decisivo nel coordinamento e nella composizione delle liste civiche.