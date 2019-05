Il Comune assume, l'annuncio di De Maio: "Cento vigili urbani"

"Bando pubblico in brevissimo tempo, 100 assunzioni di vigili urbani a Salerno". Lo dichiara l'assessore comunale alla mobilità, Mimmo De Maio, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino.

Il piano assunzioni

Saranno valorizzate le figure professionali già utilizzate part time durante Luci d'Artista. Le cento unità previste serviranno a colmare il fabbisogno della città e le carenze in organico. Da vent'anni mancava a Salerno un reclutamento così ampio. Si attingerà al piano regionale per le assunzioni. Sullo sfondo, la protesta dei vigili urbani, che era già scoppiata giorni fa in merito al pagamento delle spettanze e al lavoro straordinario, soprattutto in occasione delle partite casalinghe della Salernitana.