Concerti di Vasco Rossi e Jovanotti: il Comune di Salerno dice no

Il Comune di Salerno ha deciso di non ospitare il concerto di Vasco Rossi allo stadio Arechi. Un'agenzia di eventi campana aveva sondato Palazzo di Città chiedendole disponibilità all'allestimento del palco sul quale avrebbe dovuto esibirsi il rocker di Zocca. Era stata anche individuata una possibile collocazione nel cartellone degli eventi estivi: la seconda decade di luglio, subito dopo la finale di calcio delle Universiadi che lo stadio Arechi ospiterà il 15 luglio 2019.

Il caso

L’amministrazione comunale - riporta La Città - ha preferito declinare l'invito perchè c'è poco tempo a disposizione dalle Universiadi al concerto e bisogna poi preparare il terreno di gioco all'attività agonistica della Salernitana che lo utilizza in via esclusiva, come dispone la convenzione d'uso che scade a giugno 2020. Dunque nulla di fatto. Vale per Vasco ma anche per un'altra agenzia di eventi che nelle ultime ore aveva avuto un approccio con gli uffici comunali per sondare la disponibilità di una data per il concerto estivo di Jovanotti. Per cause di forza maggiore, dunque, il Comune, proprietario dell'impianto sportivo, rinuncia all'affitto che avrebbe potuto fruttare circa 40mila euro ad evento.