Rock e cuore "infiammano" il Palasele di Eboli con il Fenomenale Tour di Gianna Nannini

Se ha le stampelle, non si dà per vinta e siede su un trono, per poi rialzarsi, usando l'asta del microfono o le spalle dei chitarristi come appoggio. Non può proprio contenere la sua grinta e la sua incredibile energia, Gianna Nannina che giovedì sera ha estasiato il pubblico del Palasele di Eboli con il suo "Fenomenale Tour". Non è bastato l'infortunio ad una gamba a frenare il suo contagioso entusiasmo: Gianna Nannini è riuscita scatenarsi e a coinvolgere l'intera platea, facendo sognare giovani e meno giovani. Impeccabile, come sempre, l'organizzazione della Anni 60 Produzioni.

La scaletta

"Il profumo è rimasto solo al Sud, portate sempre con voi il vostro odore", ha detto la carismatica cantante che ha dedicato agli spettatori "Straordinaria creatura". Brividi, per i brani del nuovo album di inediti Amore Gigante, in un crescendo in cui si sono alternati i suoi successi fra i quali “Scandalo” e “Aria”. Dal vivo, è riuscita ad esprimere la sua vera anima rock, in uno show caratterizzato da una band rinnovata e molto essenziale, senza effetti speciali, con l'intento di riportare la musica al centro. Ad accompagnare la rocker, una formazione d’eccezione con Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori. "Cinema", "I maschi", "Sei nell'anima", "Notti senza cuore", "Bello Impossibile" e poi l'intramontabile "Un'estate italiana": questi solo alcuni dei brani che hanno emozionato il pubblico, su cui, verso il finale, è piombato dal palco un palloncino gigante, a forma di cuore. Un successo.



Foto di Alfonso Maria Salsano

