Si finge avvocato per truffare la badante: condannata donna di Salerno

Si voleva far consegnare, sotto minaccia, 900 euro, non dovuti, da una donna magrebina che chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno, che lei aveva prima assunto e poi licenziato come badante. Non solo. Ma ha minacciato di far passare dei guai al figlio qualora la vittima non avesse pagato 1069 euro. Il tutto spacciandosi per un’avvocatessa.

La sentenza

Per questo - riporta Il Mattino - una donna di 37 anni, F.I le sue iniziali, nata a Salerno ma residente ad Aosta, accusata di truffa, falso e sostituzione di persona, è stata condannata a sette anni e mezzo di reclusione e a duemila euro di multa dal giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore, che le ha concesso gli arresti domiciliari. Fino ad oggi era in carcere. Il pm, invece, ne aveva chiesti otto e mezzo. Alla badante, che si è costituita parte civile, sono andati i 369 euro non ancora risarciti sui 1.069 totali.