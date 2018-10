Congresso Provinciale del 15 ottobre 2018: rinnovarsi nella continuità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La FP CGIL Salerno si accinge a celebrare il suo 5° Congresso Provinciale dopo l’importante risultato ottenuto nelle elezioni RSU e RLSSA dei Comparti Igiene Ambientale ed Enti Locali, che ci ha confermato come Primo Sindacato della Provincia di Salerno. La fiducia, sempre crescente, che i lavoratori ci hanno voluto riconoscere è il volano che ci stimola a continuare sulla strada intrapresa, non cedendo mai a logiche clientelari, e ci batteremo con ancora più ardore per l’unico obiettivo, che era e resta la tutela dei livelli occupazionali e retributivi, la difesa dei diritti contrattuali e la salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro di ogni lavoratore. Salerno, 12 ottobre 2018 Il Segretario Generale Angelo DE ANGELIS Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993