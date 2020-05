Vertenza Consorzio Salerno 2, la Fiadel: "Undici mesi senza stipendio"

Una richiesta urgente d'incontro urgente per discutere della ricollocazione dei dipendenti del Consorzio Bacino Salerno 2. La Fiadel provinciale, fa seguito alle numerose richieste d’incontro per far fronte alla delicata situazione dei dipendenti del Consorzio Bacino Salerno 2, posti in mobilità e che ad oggi contano ben 11 mesi senza alcuna retribuzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La richiesta

La Fiadel chiede una convocazione di un incontro urgente da avere con prefetto, presidente della Provincia di Salerno, assessore regionale ai rifiuti, commissario del Consorzio e vertici dell'Ente d'Ambito. "Serve stilare un piano di ricollocazione per i dipendenti in questione - ha detto Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel provinciale -. Vista la criticità della questione ci aspettiamo risposte in tempi brevi".