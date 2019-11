Container carico di generi di prima necessità per la Liberia: l'iniziativa dell'Humanitas

Si terrà giovedì 7 novembre alle ore 11, la cerimonia di consegna di un container carico di generi di prima necessità destinato alle popolazioni della Liberia, promossa dal Corpo internazionale di pubblica assistenza Humanitas.

L'appuntamento

Come rende noto il presidente Roberto Schiavone di Favignana, sarà presente nel piazzale della sede della nostra Associazione, in Via Smaldone a Salerno, tra gli altri, Andrew Kronyanh, ambasciatore della Liberia in Italia. Il container sarà poi imbarcato nel porto di Salerno con destinazione Monrovia (Liberia).