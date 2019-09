Guida sotto efffetto di droga e alcool: controlli a Salerno, 9 denunciati

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dei reati in materia di circolazione stradale, durante la notte, tra sabato e domenica scorsi, si è svolta una operazione della Polizia Stradale di Salerno, volta al contrasto del recrudescente fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e droga.

La postazione

I controlli sono stati effettuati in via Torrione-Lungomare Tafuri impegnando 5 pattuglie della Polizia Stradale e personale medico della Questura di Salerno. Sono stati controllati 96 veicoli e gli automobilisti, il 73% di sesso maschile, il 65% compresi nella fascia d’età tra i 18 e 35 anni ed il 35% compresi tra i 36 ed i 53 anni d’età, il 27 % di sesso femminile di cui 87 % compresi nella fascia d’età tra i 18 ed i 35 anni ed il 13 % compresi nella fascia d’età compresi tra i 36 ed i 53 anni.

Le sanzioni

Sono state rilevate 42 infrazioni al Codice della Strada, di cui 8 per la guida sotto l’effetto di alcool (186 CdS) e 1 per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nella fattispecie cocaina. Sono state denunciate in stato di libertà 9 persone, ritirate 9 patenti di guida e detratti 140 punti. Sono state contestate anche tre violazioni a conducenti che circolavano con veicoli privi di assicurazione RCA con conseguente sequestro degli stessi e due violazioni a conducenti che non avevano mai conseguito alcun titolo abilitativo alla guida di veicoli, oltre a numerose violazioni di norme di comportamento quali mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e utilizzo di telefono cellulare alla guida. A tutti i conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è stata contestualmente ritirata la patente di guida che verrà poi sospesa per un periodo da sei mesi a due anni.