“Castellabate sicura 2020”: oltre 1000 sequestri, i controlli continuano

Al via, il progetto “Castellabate sicura 2020”: scattano i controlli lungo la costa e sulle spiagge per la verifica del distanziamento sociale e del corretto posizionamento di ombrelloni e lettini. Inoltre sono stati attivati anche i turni di controllo notturni per salvaguardare la sicurezza urbana e stradale, prevenendo fenomeni di degrado e movida senza attenzione ai distanziamenti. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, in sinergia con la Polizia Municipale sotto il coordinamento del Comandante, Manola D'Amato, ha predisposto misure stringenti per garantire la sicurezza di cittadini e vacanzieri durante questa particolare stagione estiva. Castellabate, meta turistica cilentana per eccellenza, vede un esponenziale afflusso di persone e di veicoli soprattutto in alta stagione e durante i fine settimana.

I controlli

Le attività di controllo, ad oggi, hanno rivelato infrazioni delle direttive anti Covid-19 e portato al sequestro di 65 ombrelloni lasciati incustoditi e 1500 sequestri per abusivismo commerciale. Controlli anche sul rispetto del codice della strada, sono stati infatti elevati 10 verbali per sosta e transito in area pedonale. Un pubblico esercizio è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme sull’asporto.

Parla il sindaco Costabile Spinelli